النيابة تأمر بحبس عامل 4 أيام لاتهامه بحيازة بندقية آلية فى منطقة كرداسة

قررت نيابة كرداسة، اليوم الخميس، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بمنطقة كرداسة تم ضبطه خلال حملة أمنية شنتها أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وكان الرائد أحمد عاطف معاون قسم كدراسة، اشتبه فى أحد الأشخاص، وبتفتيشه عثر بحوزته على بندقية آلىية، واعترف المتهم أمام النيابة العامة بشرائه البندقة بقصد الدفاع.

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