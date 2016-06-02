تأجيل محاكمة 23 متهما بـ"أحداث السفارة الأمركية الثانية" لجلسة 26 يوليو

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 23 متهما بقضية "أحداث السفارة الأمريكية"، لجلسة 26 يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، عضوية المستشارين، عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدى وسكرتارية أحمد صبحى.

بدأت الجلسة فى الحادية عشر والنصف، وأودعت قوات الأمن المتهمين قفص الاتهام، لتبدأ الجلسة بعدها بدقائق، واستمعت المحكمة مرافعة الدفاع الذى قدم عدد من الدفوع الشكلية والموضوعية حول موضوع القضيه، منها بطلان التحريات والقبض والتفتيش.

وأسندت النيابة، إلى المتهمين، وعددهم 23 متهما عددا من الإتهامات، من بينها، التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

اليوم.. محاكمة المتهمين فى أحداث السفارة الأمريكية الثانية