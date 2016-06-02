تأجيل إعادة محاكمة 3 أعضاء بـ"6 إبريل" بتهمة التظاهر بدون تصريح لـ26 يوليو

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد بتهمة التظاهر بدون تصريح والتجمهر، لجلسة 26 يوليو، لحضور الشهود .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدىل، وأسامة ياسين وأمانة سر أحمد صبحى.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهمين من 6 إبريل غيابيا بالسجن المؤبد، فتقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم.

ووجهت النيابة للمتهمين إنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام وإذاعة عمدا بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

جنايات الجيزة تنظر اليوم إعادة محاكمة 3 من "6 أبريل" فى التظاهر دون تصريح