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تجديد حبس موظف بالمعاش يدير شبكة للأعمال المنافية للآداب فى مدينة نصر

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تجديد حبس موظف بالمعاش يدير شبكة للأعمال المنافية للآداب فى مدينة نصر تجديد حبس موظف بالمعاش يدير شبكة للأعمال المنافية للآداب فى مدينة نصر
أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، بتجديد حبس موظف بالمعاش، يدير للممارسة الأعمال المنافية للآداب، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "مؤمن. ا" أنكر ما نسب إليه من اتهامات، حول تكوينه تشكيلا عصاببا واستغلال منزله لاستقطاب الساقطات لممارسة الرذيلة مقابل الأموال، وأمرت النيابة باستكمال التحقيقات والاستماع لأقوال الضباط والشهود حول الواقعة.

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