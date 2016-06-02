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جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمى للبيئة بغرس 200 شجرة فاكهة مثمرة

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جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمى للبيئة بغرس 200 شجرة فاكهة مثمرة جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمى للبيئة بغرس 200 شجرة فاكهة مثمرة
شهدت جامعة أسيوط اليوم انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للبيئة تحت عنوان " بيئتنا أمانة فى أعناقنا فلنحافظ عليها" والتى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، والتى تضمنت غرس نحو 200 شجرة مثمرة من أشجار الفاكهة بالجامعة.

جاء ذلك برعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور ثابت عبد المنعم، إن برنامج الاحتفال يتضمن زراعة أربعة أنواع شتلات مختلفة من أشجار الرمان والبرتقال واليوسفى والليمون، إلى جانب أعمال تجميل البندورات بمختلف المناطق بالجامعة، وذلك تأكيداً على أهمية الدور التنموى الحيوى للجامعة فى خدمة مجتمعها وتطويره، والذى يمتد من خلال ما تقدمه من مشروعات متعددة المجالات والأهداف من شأنها المساهمة فى تجميل الواجهة الحضارية للجامعة.


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