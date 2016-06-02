مارتن يول يطلب من مساعديه فحص فرق الدوري المتبقية.. وبرنامج بدني للاعبين

طالب مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي من معاونيه في الجهاز الفني بإعداد تقريرا مفصلا عن الفرق الخمسة المتبقية في بطولة الدوري ومن المفترض ان يواجههم الفريق.

وينتظر الأهلي 5 مباريات مقبلة يحتاج فيها للحصول على 7 نقاط لضمان لقب الدوري بشكل رسمي.

وشدد مارتن يول على معاونيه ضرورة دراسة الفرق بشكل مفصل لضمان التعرف على كل تفاصيلهم، خاصة أنهم مباريات الحسم للموسم.

وينتظر الأهلي مواجهة فرق الزمالك - المصري - الإسماعيلي - الاتحاد السكندري والداخلية في الجولات المقبلة.

من جهة أخرى، سيخضع لاعبي الفريق لقياسات بدنية تحت إشراف مارتن يول ومايكل ليندمان مساعده ومدرب الأحمال عقب استئناف التدريبات وبعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

ومن المنتظر أن يضع ليندمان برنامجا بدنيا لمدة ثلاثة أيام للاعبين غير المشاركين مع المنتخب، بالإضافة لبرنامج استشفائي موازي للاعبي المنتخب عقب عودتهم من تنزانيا وذلك لتأهيل جميع اللاعبين ووضعهم علي درجة واحدة من اللياقة البدنية قبل استئناف الدوري.