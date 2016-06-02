جلسة رباعية في الأهلي لتحديد ملامح الصفقات والراحلين

تقرر بشكل نهائي إقامة جلسة رباعية في الأهلي بين محمود طاهر رئيس النادي وعبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الكرة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع مارتن يول لتحديد ملامح الصفقات الجديدة.

وكان الأهلي أعلن من قبل عبر سيد عبد الحفيظ أن النادي ينتظر عودة يول من إجازته بهولندا للوقوف على ملامح الصفقات الصيفية.

وسيتحدد خلال الجلسة المراكز التي يريد مارتن يول تدعيم الفريق فيها وكذلك الراحلين عن الأهلي في الموسم المقبل.

بالإضافة لذلك سيتحدد مصير المعارين خارج الأهلي وفقا لاحتياجات الأهلي.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك وله مباراة مؤجلة مع الداخلية قد تجعله يوسع الفارق قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.