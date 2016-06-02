الأهلي: الفوز بالمباريات الثلاث المقبلة هدفنا لحسم لقب الدوري

أكد أسامة عرابي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون غير الدوليون على مدار الأسبوع الماضي عقب انتهاء مباراة المقاولون.

وأضاف عرابي في تصريحات صحفية أن هذه الراحة فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس واستعادة التوازن البدني والفني من جديد قبل خوض الفريق 5 مباريات غاية في الأهمية، تبدأ بمواجهة الداخلية يوم 9 يونيه الجاري.

وقال عرابي إن الجهاز الفني للفريق بقيادة الهولندي مارتن يول فضل منح الفريق هذه الراحة للاستشفاء وتجنبا للإرهاق الذهني والبدني الذى يؤدي إلى الإصابات العضلية، موضحا أن جميعها أمورا ضرورية يسعى الجهاز الفني لتداركها في الفترة المقبلة والتقليل من آثارها السلبية نتيجة لمشاركة الفريق في ثلاث بطولات في وقت واحد، وهي الدوري والكأس بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا.

وأشار عرابي إلى أن الهولندي مارتن يول المدير الفني، كلفه بمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام تنزانيا التي تقام يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالجابون 2017، من أجل متابعة لاعبي الأهلي والاطمئنان على حالتهم البدنية والفنية قبل العودة لاستئناف الدوري.

وشدد المدرب العام على أن الأهلي لايزال أمامه ثلاثة مباريات مهمة لحسم لقب الدوري بشكل رسمي، بعدما وصل فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه إلى 5 نقاط وإن كان الأهلي متأخرا بمباراة عن المنافس، وقال أنه ليس من المقبول الحديث عن حسم المسابقة في التوقيت الحالي وأن هذا المفهوم سيتم التأكيد عليه في المران الجماعي للفريق اليوم الخميس، للشد من أذر اللاعبين و من أجل الاستعداد بقوة للمباريات الخمس المتبقة والتي تحسم بطولة الدوري.

يذكر أن الأهلي يحتاج لسبع نقاط من مبارياته الخمس المقبلة، ليكون قد حسم لقب الدوري بشكل رسمي.