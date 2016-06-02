أرقام في الجول – الزمالك يستفيد في أمرين إذا ضم ناصف ' صاحب العيب الخطير '

هل يستفيد الزمالك من ضم محمد ناصف ظهير إنبي الأيسر بشكل أكبر من استفادته الحالية من محمد عادل جمعة؟ الأرقام تقول إن ناصف يقدم أداء أفضل من عادل جمعة في الدوري هذا الموسم.

صنع ناصف لإنبي 6 أهداف هذا الموسم، ناتجة عن نجاح 26% من عرضياته في الوصول لزميل.

اقرأ أيضا - خبر في الجول – جلسة مفاوضات رسمية بين الزمالك وإنبي حول ناصف وإبراهيم

ناصف في هذا الموسم لعب 28 مباراة، 2491 دقيقة بالتحديد، مرر فيهم 58 عرضية سليمة من أصل 220 عرضية.

هذا يعني أن ناصف – صاحب الـ27 عاما- يمرر عرضية ناجحة كل 43 دقيقة.

أما بالنسبة لعادل جمعة، فقد شارك مع الزمالك في 1309 دقيقة استطاع فيهم صناعة 3 أهداف.

نسبة نجاح عرضيات جمعة تصل لـ27%، حيث مرر 17 عرضية سليمة من أصل 58 محاولة.

هذا يعني أن جمعة صاحب الـ23 عاما يمرر عرضية سليمة كل 77 دقيقة.

عادل جمعة يمتلك ميزة عن ناصف، حيث تصل نسبة نجاح تمريراته إلى 79%، بينما يقف ناصف عند 70%.

كثرة التمريرات الطويلة كانت سببا في انخفاض نسبة ناصف، حيث أنه لا يفلح في إيصال أكثر من 45% من تمريراته الطولية لزميل.

تفضيل ناصف للعب الكرات الطولية، الذي يبدو أنه لا يجيدها، كلف فريقه خسارة الكرة 54 مرة، حيث مرر ناصف 98 كرة طولية في الدوري لم يصل منها لزميل سوى 44 كرة. عيب خطير.

عادل جمعة يعتمد غالبا على التمرير القصير، الذي نجح فيه بنسبة 87% (503 كرة سليمة من أصل 580).

دفاعيا، يتفوق ناصف على جمعة.

ناصف يقدم حوالي 9 تدخلات دفاعية ناجحة في المباراة الواحدة – 255 تدخل طوال الدوري - ، فيما تنخفض النسبة لتصل إلى 8 تدخلات بالنسبة لعادل جمعة – 117 تدخل في الدوري.