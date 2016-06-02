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صوّتي للنجمة الأجمل في إعلانات مسلسلات رمضان 2016

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الخميس 02-06-2016 17:25

ككلّ موسم، وفي هذه الفترة قبل شهر رمضان المبارك، تنطلق بقوة الإعلانات الدعائية للترويج للمسلسلات الرمضانية. وفي هذه السنة، هناك جملة واسعة من النجمات والمسلسلات التي لفتت أنظارنا عموماً، من حيث الأفكار والأدوار ، خصوصاً في قسم الجمال، من ناحية مكياج النجمات؛ فماذا عنها؟ وأيّ إعلان أعجبك أكثر من حيث جمال النجمة، من نادين نسيب نجيم إلى نادين الراسي، فماغي بوغصن، وصولاً إلى زينة ومي عز الدين؟

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سيدتي