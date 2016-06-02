فوائد الوضوء الجمالية للبشرة

نعلم جميعنا أن للفروض الدينية فوائد روحانية وجسمانية. وفي هذا السياق، يأتي الوضوء الذي فرضه الله علينا قبل أداء فريضة الصلاة، فما هي فوائد الوضوء الصحية، وما هي فوائده للبشرة؟

إنّ غسل الوجه واليدين يزيل بقايا العرق عن سطح الجلد ويفتح مسامّ الجلد، ما يساعد البشرة بشكل جيد، بالإضافة إلى إزالة الشحوم والدهون المتراكمة على جلد الوجه واليدين بسبب إفرازات الجلد؛ وهذا ما ينعكس إيجاباً على الحالة الصحية للجسم.

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كذلك يعتبر غسل الوجه تنشيطاً لجريان الدم في الأوعية التي تحت الجلد، ما ينعكس على الحالة النفسية للمتوضىء، فيزداد اطمئناناً وسكينة، ويتخلّص بذلك من كثير من تراكم الانفعالات النفسية السيئة... وفي هذا السياق، يُسهم الوضوء في تخفيف مشاكل البشرة الناتجة عن تراكم انسداد المسامّ والضغوط النفسية، كظهور حب الوجه والتجاعيد، ما يؤكد فوائده الجمالية، بالإضافة إلى الطاقة الإيجابية التي يتركها على سطح البشرة. وتتحدّث بعض الدراسات عن بحوث حول اتحاد إيونات إيجابية مع الماء بمجرد تعرّض الماء للضوء؛ وفي هذه الحالة، تمدّ البشرة بطاقة إيجابية غاية في الأهمية.