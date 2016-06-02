سفارة مصر في شيلي تشارك في تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية

شاركت سفارة جمهورية مصر العربية في شيلي خلال شهر مايو في تنظيم عددٍ من الفعاليات الثقافية التي تخدم العمل على التعريف بالثقافة المصرية القديمة والمعاصرة، وانطلاقًا من أهمية البُعد الثقافي في العلاقات بين الدول، وتحقيق التقارب بين الشعوب.

ونظمت السفارة، بحسب البيان الصادر اليوم الخميس، أيام ثقافية في عددٍ من المدارس بالعاصمة الشيلانية سنتياجو، تم خلالها عقد معارض صور مصرية، ومجسمات لمظاهر الحضارة الفرعونية، تم إعدادها بواسطة طلاب ومعلمي تلك المدارس تحت إشراف السفارة.

كما نظمت محاضرات مبسطة ومختصرة حول أهم المعالم السياحية الحديثة في مصر.

وشاركت السفارة، في تنظيم يوم التراث، والذي حضره قيادات شيلانية بارزة، وأعضاء السلك الدبلوماسي في شيلي، فضلًا عن عدد كبير من الجمهور.

وعرضت السفارة خلال اليوم صور لمصر الحديثة، وعدد من أفلام الفيديو التي تهدف للتعريف بأهم المعالم السياحية في مصر، وبعض العروض الفلكلورية، مع تقديم المأكولات والمشروبات التقليدية المصرية.

كما تشارك البعثة في مهرجان السينما، الذي تنظمه مدينة كالاما السياحية في شمال شيلي، خلال الفترة من مايو – أغسطس 2016، بعرض بعض الأفلام المصرية المترجمة إلى اللغة الأسبانية.