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تعاون استراتيجي بين هيئة قناة السويس والموانئ الكندية

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تعاون استراتيجي بين هيئة قناة السويس والموانئ الكندية تعاون استراتيجي بين هيئة قناة السويس والموانئ الكندية

معتز زهران، سفير لدى كندا

زار معتز زهران، سفير مصر لدى كندا، مدينة “سيدني” بمقاطعة “نوفاسكوشيا” على الساحل الشرقي لكندا، حيث أعلن عن توصل هيئة قناة السويس، وهيئة ميناء “بورت أوف سيدني” الكندي، لمذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها قريبًا في مجالات التدريب والتسويق، وتبادل المعلومات، ونقل التكنولوجيا.

واستعرض “زهران”، في مؤتمر صحفي عقده بحضور وفد إعلامي مصري رفيع المستوى، بحسب البيان الصادر اليوم الخميس، النتائج الإيجابية التي حققها مشروع قناة السويس الجديدة، والخطط الجادة لتطوير محور القناة وتحويله إلى مركز عالمي لخدمات السفن، ومنطقة جاذبة للاستثمارات الصناعية والزراعية.

ويشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها زهران لمدينة “سيدني” يرافقه خلالها وفد إعلامي مصري يضم السادة رؤساء تحرير “الشروق، الوطن، الأهرام المسائي، ومقدمة برنامج القاهرة اليوم السيدة رانيا بدوي”.

وشارك الوفد في الجولة البحرية التي نظمها مسئولو هيئة “ميناء بورت أوف سيدني” للتعريف بخطط التطوير التي يتم تنفيذها لتحويل الميناء لأكبر مستقبل للحاويات الواردة من شرق آسيا إلى أمريكا الشمالية، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات ربط الميناء بمختلف مدن الولايات المتحدة وكندا بشبكة من الطرق السريعة والسكك الحديدية.

 

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