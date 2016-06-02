حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 247 سجيناً

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن 247 سجيناً ينفذون عقوبات بالحبس صدرت بتحديد مددها أحكام متفاوتة في قضايا جزائية وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ..وتكفل سموه بأعباء الالتزامات المالية التي انشغلت بها ذمم السجناء المفرج عنهم نفاذا لتلك الأحكام.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم وقضاء أيام هذا الشهر الفضيل في كنف أسرهم ضمن أجواء يغمرها الإكثار من العبادة والتقرب من الله عز وجل.

وفي ذات السياق أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء توجيها بسرعة اتخاذ اجراءات الإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة والتنسيق بين جهات إنفاذ القانون المختصة حتى يحظوا بالعفو في مستهل الشهر الفضيل.

وقال المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة ان الأمر الصادر من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة شهر رمضان المعظم هو بوابة أمل تفتح أمام أسر السجناء المفرج عنهم كي يتخطون جميعا أوقات العثرة ويعبرون معا إلى أفق جديد يتنسمون فيه غدا مشرقا وحياة كريمة تساعدهم على إعادة الانخراط بين أفراد المجتمع الذى اقتضى حقه بتنفيذ العقوبة وتعاونهم على التخلص من آثار الجرائم التي ارتكبها ذويهم من السجناء المفرج عنهم.

كما توجه النائب العام بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء على دعمه المتواصل و متابعته المستمرة لدائرة النيابة العامة والقضاء برأس الخيمة.

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