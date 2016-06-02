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نيابة أمن الدولة تستكمل التحقيقات مع هشام جنينة فى تصريحاته حول الفساد

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نيابة أمن الدولة تستكمل التحقيقات مع هشام جنينة فى تصريحاته حول الفساد نيابة أمن الدولة تستكمل التحقيقات مع هشام جنينة فى تصريحاته حول الفساد
بدأت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا، استكمال التحقيقات مع المستشار هشام جنينة، بحضور أعضاء هيئة الدفاع عنه، بمقر محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، فى تصريحاته حول تكلفة الفساد فى .

وكان المستشار هشام جنينة، وأعضاء هيئة الدفاع، قد وصلوا منذ قليل، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، لحضور جلسة استكمال التحقيقات مع جنينة.

وكانت النيابة قد حققت علي مدار يومين خلال الأسبوع الجارى مع جنينة، لمدة 11 ساعة كاملة، وتم صرفه من النيابة، وحددت جلسة اليوم لاستكمال التحقيقات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أصدرت بيانا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تصريحاته التى تحدث فيها لفاتورة الفساد فى مصر، فى حوار سابق مع جريدة "اليوم السابع"، والتى قال فيها إن فاتورة الفساد فى مصر بلغت 600 مليار جنيه.

- وصول هشام جنينة لنيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيق معه فى تصريحات الفساد

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مصر 365

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