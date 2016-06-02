دراسة أمريكية: البلاستيك يضعف أسنان الأطفال ويغير الهرمونات

كشفت دراسة أمريكية جديدة نشرها الموقع الهندى "بولد سكاى"أن بعض المواد الكيميائية الموجودة فى البلاستيك قد تضعف أسنان الأطفال، كما أنها يمكن أن تؤثر على بعض الهرمونات المسئولة عن تطوير مينا الأسنان.

ووفقا للدراسة لاحظ الباحثون أن آثار بعض المواد الكيميائية تتداخل مع بعض الهرمونات فى الجسم، حيث وجد أن معظم الأوانى البلاستيكية وأوانى المواد الغذائية الأخرى تحتوى على مادة Bpa، التى تسمى البيسفينول ومادة أخرى تسمى فينكلوزولين، فكلاهما يؤديان إلى اختلال فى الغدد الصماء.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المواد الكيميائية غيرت مينا الأسنان والهرمونات مثل هرمون التستوستيرون والأستروجين التى تعزز تطوير مينا الأسنان، كما أن هذه المواد منعت تطوير مينا الأسنان.

وحسب التقرير، أكد الباحثون أنه حان الوقت الحد من استخدام أنواع معينة من البلاستيك على الأقل، فى حالة وجود أطفال بالمنزل، لأن المواد الضارة مثل البيسفينول، لها العديد من المشاكل الصحية الأخرى.

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