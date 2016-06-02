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نتيجة الثانوية العامة بـ"اليوم السابع" عبر المحمول والخط الأرضى

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نتيجة الثانوية العامة بـ"اليوم السابع" عبر المحمول والخط الأرضى نتيجة الثانوية العامة بـ"اليوم السابع" عبر المحمول والخط الأرضى
فاز "اليوم السابع" بحق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2015، 2016، وسيتم نشر النتيجة فور صدورها عبر المحمول والإنترنت والخط الأرضى.

وحصل "اليوم السابع"، منذ قليل، على حقوق إعلان النتيجة من خلال التليفون الأرضى ورسائل المحمول والخدمة الصوتية والإنترنت الموقع الإلكترونى، عقب جلسة المزايدة العلنية لحق إعلان النتيجة والتى عقدت بديوان عام الوزارة، حيث شارك فى الجلسة لجنة من الشئون القانونية والإدارة العامة للمشتريات. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل وتنتهى 28 من الشهر الجارى.

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