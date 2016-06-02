4 يوليو.. أولى جلسات دعوى منع ظهور "شوبير" وأحمد الطيب فى الفضائيات

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 4 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامى هانى محمد حسن، والتى يطالب فيها بمنع ظهور أحمد شوبير، والملعق الرياضى أحمد الطيب على التلفزيون المصرى، والقنوات الفضائية.

وأشار المحامى فى دعواه، إلى أنه بتاريخ 28 مايو الماضى عرضت حلقة العاشرة مساء على قناة دريم والذى يقدمه الأعلامى وائل الأبراشى، تم استضافة كل من أحمد شوبير، والمعلق الرياضى أحمد الطيب، وأثناء الحلقة حدثت مشادة بالألفاظ الغير مسئولة بين الضيفين على مرأى ومسمع ملايين المشاهدين الذين لم يحترموهم الأمر الذى يمكن أن يكدر السلم والأمن الاجتماعى.

وجاء فى الدعوى ، لما كان قد صدر من فترة وجيزة ميثاق الشرف الإعلامى، والصادر من غرفة صناعة الإعلام التى أقرت بعض البنود منها، حرية الرأى والتعبير والإبداع مكفولة دون تمييز فى إطار المسئولية الاجتماعية للإعلام، واحترام حق الرد وحماية حقوق المتلقين، واحترام الخصوصية والأداب العامة، والتعبير عن تعددية حقيقية نشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ العنف.

وبإنزال تلك البنود الواردة على سبيل الحصر، والتى تحفظ حق المشاهد فإن ضيفا البرنامج لم يلتزما بآداب الحوار، وبأى آداب قد تمس المشاهدين، بل وصل الأمر إلى التشابك بالأيدى وخروج بعض الألفاظ التى أصابت الجميع بالذهول والأمتغاص.

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