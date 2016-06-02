لأول مرة فى مصر.. تصنيع أدوية الأورام وتوفير عقاقير متطورة لعلاج السرطان

أكد الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، أن الفترة المقبلة ستشهد تصنيع أدوية الأورام السرطانية، لأول مرة، فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال "سلمان"، إن إدارة الصيدلة، وفقاً لتعليمات وزير الصحة، قدمت حوافز كبيرة للمصنعين لتشجيعهم على تصنيع أدوية الأورام محلياً، وتوفيرها فى الأسواق للمرضى بأسعار مناسبة، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد فى ظل أزمة العملة.

من جانبة قال الدكتور حسن شفيق، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، إنه سيتم إنشاء أول مصنع بمصر لإنتاج أدوية الأورام، مشيراً إلى أنه سيتم توفير منتجات علاج الأورام السرطانية خلال شهور بسيطة، مؤكداً أن مصر بها 170 مصنعا و830 شركة تعمل فى مجال إنتاج الأدوية التقليدية

وأضاف "شفيق"، أنه سيتم نقل تكنولوجيا تصنيع أدوية الأورام بنفس التكنولوجيا العالمية التى يتم إنتاج الأدوية بها فى الخارج، مؤكداً أن الأدوية التى سيتم إنتاجها أغلبها مسجل فى مصر، لافتا إلى أن المصنع الجديد سينتج 14 مستحضرا دوائيا متعلقا بالأورام السرطانية.

وأشار "شفيق" إلى أنه سيتم تصنيع الأجيال الجديدة لعلاج الأورام السرطانية والتى تؤخذ عن طريق الفم بالأقراص وبأسعار مناسبة، لافتا إلى أنه سيتم توفير هذه الأدوية فى السوق المصرية مع بداية العام المقبل.

وأوضح "شفيق" أنه سيتم توفير أدوية الأورام الجديدة فى التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن مصر تنفق 2 مليار جنيه على علاج الأورام السرطانية سنويا، لافتا إلى أن توفير الأدوية سيوفر أكثر من 40 % من الميزانية المستخدمة الحالية لعلاج الأورام، وتوفير الأدوية المتطورة لعلاج الأورام بأسعار معقولة فى السوق.

وقال الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ الأورام بكلية طب القاهرة، أن هناك تحديات تواجه المريض المصاب بالسرطان، أولها ارتفاع أسعار الأدوية فى ظل عدم توافرها فى السوق، لافتا إلى أن توفير هذه الأدوية يقلل الضغوط المالية التى تواجه نظام الرعاية الصحية فى مصر.

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