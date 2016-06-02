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خالد صلاح ينشر صورًا جديدة له على متن "الميسترال" عبر فيس بوك

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خالد صلاح ينشر صورًا جديدة له على متن "الميسترال" عبر فيس بوك خالد صلاح ينشر صورًا جديدة له على متن "الميسترال" عبر فيس بوك
نشر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، صورًا جديدة على متن حاملة المروحيات جمال عبد الناصر من طراز "ميسترال" فى ميناء سان نازير بفرنسا، والتى انضمت اليوم للقوات البحرية المصرية.

وعلق "صلاح" على الصور التى نشرها عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلاً: "على متن الميسترال من ميناء سان نازير- فرنسا".

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