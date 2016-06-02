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ننشر تقرير "الأعلى للصحافة" حول تقليص الحكومة 388 مليون جنيه من الموازنة

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ننشر تقرير "الأعلى للصحافة" حول تقليص الحكومة 388 مليون جنيه من الموازنة ننشر تقرير "الأعلى للصحافة" حول تقليص الحكومة 388 مليون جنيه من الموازنة
حصل "اليوم السابع" على تقرير موجه من المجلس الأعلى للصحافة، إلى البرلمان بشأن ملحوظاته على مشروع الموازنة الخاصة للعام المالى المقبل 2016/2017، والمعتمدة من وزارة المالية، والذى كشف عن تقليص حجم الموازنة المطلوبة من المجلس للعام المالى المقبل فى أبواب المرتبات والأجور، والدعم والمنح وشراء الأصول غير المالية، بنحو 395 مليون و447 ألف جنيه، فيما أبقت على مخصصاتها للمجلس فيما يخص الدعم كما هو فى الحال فى العام المالى الحالى، دون زيادة فى العام المالى المقبل.

كما كشف التقرير أيضاً عن تقليص الحكومة لحجم المطلوب من الدعم بنحو 388 مليونا و447 ألف جنيه، وحجم المطلوب فى الرواتب ما يزيد عن مليون جنيه، ورد المجلس فى تقريره بخطاب مُرسل من الشركة القومية للتوزيع باحتياجها 95 مليون جنيه دعم، وخطاب مرسل من وكالة أنباء الشرق الأوسط باحتياجها تمويل عجز بنحو 77 مليون جنيه، كما أرفق المجلس فى تقريره بيان بمكافئات نهاية خدمة مستحقة للعاملين بالصحف القومية، قُدروا بنحو 1932 عامل لهم مكافآت بما يزيد عن 114 مليون جنيه من 2012 وحتى مايو 2016.

تقليص الحكومة 388 مليون جنيه من الموازنة (1)

تقليص الحكومة 388 مليون جنيه من الموازنة (2)

تقليص الحكومة 388 مليون جنيه من الموازنة (3)

تقليص الحكومة 388 مليون جنيه من الموازنة (4)

تقليص الحكومة 388 مليون جنيه من الموازنة (5)

تقليص الحكومة 388 مليون جنيه من الموازنة (6)

تقليص الحكومة 388 مليون جنيه من الموازنة (7)


>- لجنة الإعلام بالبرلمان تناقش ميزانية المجلس الأعلى للصحافة بحضور صلاح عيسى

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مصر 365

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