زعيم المعارضة البريطاني يهاجم المحافظين ويدعو للبقاء في الاتحاد الأوروبي

دعا زعيم المعارضة البريطانية، جريمي كوربين، اليوم ‏الخميس، ناخبي حزب العمال لدعم بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، منتقدا في نفس الوقت ‏نهج رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، ووزير الخزانة، جورج أوزبورن بشأن الاستفتاء.‏

وفي خطاب لدعم حملة البقاء، طالب زعيم حزب العمال بإصلاح عاجل للاتحاد الأوروبي، ووضع حد لحملة الاتحاد ‏الأوروبي “للخصخصة”، وتعهد بإلغاء اتفاق التجارة المثير للجدل مع الولايات المتحدة.‏

وقال زعيم حزب العمال إن على ناخبي الحزب التصويت للبقاء في الاتحاد الأوروبي يوم ‏‏23 يونيو، وإلا سيصبحون تحت رحمة حكومة حزب المحافظين التي ستجرد العمال من ‏حقوقهم، طبقا له. وأكد كوربين أن الاتحاد الأوروبي دافع عن حقوق العمال.‏

وأضافت “ذكرت حملة المغادرة بكل صراحة أن أنهم يريدون ترك أوروبا لتمييع حقوق العمال، ‏وانهاء التوازن بين العمل والحياة، ومنع التمييز ومنع الاستغلال والظلم”، واضاف “هذا هو ‏السبب في أننا نقول إن الخطر على الشعب البريطاني ليس الاتحاد الأوروبي، بل هي حكومة ‏المحافظين هنا في بريطانيا”.‏

وسخر كوربين من تحذيرات وزير الخزانة، جورج أوزبورن، التي يدعمها صندوق النقد ‏الدولي وبنك انجلترا، بأن خروج بريطانيا سيؤدي الى ركود اقتصادي، قائلا “انه نفسه ‏جورج أوزبورن الذي توقع أن سياساته التقشفية ستؤدي الى انهاء العجز في الموازنة بحلول ‏عام 2015، وهذا الأمر تم تأجيله الى عام 2021″.

وأضاف “إن أكبر خطر للركود في هذا البلد هو من حكومة حزب المحافظين التي فشلت في ‏انهاء العجز، وعدم تحقيق التوازن إلى الاقتصاد وعدم زيادة الإنتاجية”.