الليلة|«سباعية أشجان» و«بعد العذاب» و«سينما القاهرة» في افتتاح بث «ماسبيرو زمان»

كتبت – إنجي لطفي

تفتتح قناة “ماسبيرو زمان”بثها اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بعرض لفقراتها التي ستبثها خلال اليوم.

ومن المقرر أن تذيع في السادسة مساءً، برنامج “سينما القاهرة”، وحلقة مع الفنانة سامية جمال، والفنان رشدي أباظة، حول كواليس تصوير فيلم “ليلى”، وتعرض في تمام السابعة مساءً الحلقة الأولى من سباعية “أشجان” بطولة سهير رمزي، أشرف عبد الغفور، ومن إخراج يحيى العلمي.

وتعرض “ماسبيرو”، في الثامنة مساءً عددًا من الصور الغنائية، كما تعرض في التاسعة مساءً نشرة أخبار قديمة يليها حلقة من برنامج “أوتوجراف”.

وتذاع أولى حلقات المسلسل الدرامي “بعد العذاب”، بطولة شمس البارودي، ونور الشريف، ومن إخراج نور الدمرداش، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

كما يذاع في الحادية عشرة مساءً، حلقة من برنامج “النادي الدولي”، وفي الثانية عشرة منتصف الليل تذيع القناة حفلة لكوكب الشرق أم كلثوم مع أغنية “هذه ليلتي”.