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جهود أمنية مكثفة لضبط سائق تاكسى و3 آخرين متهمين بسرقة طبيب أردنى فى أكتوبر

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جهود أمنية مكثفة لضبط سائق تاكسى و3 آخرين متهمين بسرقة طبيب أردنى فى أكتوبر جهود أمنية مكثفة لضبط سائق تاكسى و3 آخرين متهمين بسرقة طبيب أردنى فى أكتوبر
تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها للقبض على سائق تاكسى متهم باستدراج طبيب يحمل الجنسية الأردنية والتسبب فى سقوطه من الطابق الخامس بعد محاولته الاستيلاء منه على مبلغ مالى بأكتوبر، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد أحمد البيلى مفتش مباحث أكتوبر، بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الخامس ونقله إلى المستشفى لإسعافه بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وبإجراء التحريات تبين أن الطبيب يدعى "محمد المصرى" يقيم بشقة بمفرده بأكتوبر، وكان يرتبط بعلاقة صداقة بسائق تاكسى، حيث استدرجه الأخير إلى مسكنه ثم حاول و3 آخرين الاستيلاء منه على مبلغ مالى كان بحوزته، وأثناء محاولته مقاومتهم سقط من الطابق الخامس مصابا بعدة كسور متفرقة بأنحاء جسده، ما دفعهم لتركه والهروب.

وتوصلت التحريات إلى أن أحد المواطنين عثر على المجنى عليه، واستدعى سيارة إسعاف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبسؤال المجنى عليه، وجه اتهاما للسائق وشركائه الثلاثة بالتسبب فى إصابته، فتم تحرير محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم بإشراف العميد محى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر للقبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين، وباشرت التحقيق.


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