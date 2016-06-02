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وزير الداخلية: رجال الشرطة مؤتمنون على حقوق المواطنين وحرياتهم

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وزير الداخلية: رجال الشرطة مؤتمنون على حقوق المواطنين وحرياتهم وزير الداخلية: رجال الشرطة مؤتمنون على حقوق المواطنين وحرياتهم
أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أن رجال الشرطة مؤتمنون على حقوق المواطنين وحرياتهم، وهذا يتطلب الانضباط فى الأداء والعمل بأمانة وإخلاص، لاسيما فى ضوء التحديات التى تحدق بالوطن والمخاطر التى تتربص بأمنه والأعباء الملقاه على جهاز الشرطة.

وأضاف وزير الداخلية خلال اجتماعه بمساعديه، أن العمل الأمنى رسالة سامية لها قيمتها وأن التعامل المستمر مع المواطن هو من طبيعة العمل الشرطى، الأمر الذى يستوجب مزيداً من الالتزام بالقواعد المهنية من أجل تقديم خدمة أمنية مميزة للمواطنين، مؤكداً أن احترام الشعب المصرى لجهاز الشرطة داعم أساسى لنجاح العمل الأمنى.


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