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قائد القوات البحرية: التدريب على ميسترال سيكون لأعمال القتال والتأمين الفنى

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قائد القوات البحرية: التدريب على ميسترال سيكون لأعمال القتال والتأمين الفنى قائد القوات البحرية: التدريب على ميسترال سيكون لأعمال القتال والتأمين الفنى
أكد الفريق أسامة ربيع، قائد القوات البحرية، أن التعاون مع فرنسا والقوات البحرية سيظل مستمرا، قائلا: "نشكر قائد القوات البحرية الفرنسية على التعاون الذى لم يتوقف فى أى طلب سواء التسهيل على مستوى التدريب أو تسليم الوحدات القتالية أو تسليح حاملة الطائرات".

ورد قائد القوات البحرية على سؤال للإعلامى خالد صلاح حول تفاصيل التدريب على حاملة الطائرات جمال عبد الناصر، قائلا "التدريب أولا سيكون على اعمال القتال واستخدام المركب علاوة على التدريب على التأمين فنى"، مفيدا بوجود عقد شراكة مع الجانب الفرنسى للتأمين الفنى لمدة عامين.

واستطرد: "مهمة التأمين الفنى على ميسترال هو إصلاح أى اعطال أو رفع كفاءاتنا فى عملية الإصلاح"، موضحا أن هذا المجال سيؤدى إلى نقل خبرات من الجانب الفرنسى للمصريين فى هذه المجال".


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