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مباحث السياحة بالغردقة تؤكد صحة قيام سائح عربى بهتك عرض طفلة مصرية

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مباحث السياحة بالغردقة تؤكد صحة قيام سائح عربى بهتك عرض طفلة مصرية مباحث السياحة بالغردقة تؤكد صحة قيام سائح عربى بهتك عرض طفلة مصرية
سلمت مباحث شرطة السياحة بالبحر الأحمر، تحرياتها والتى أكدت فيها صحة واقعة قيام سائح عربى بهتك عرض طفلة مصرية داخل إحدى الفنادق الشهيرة بالغردقة.

وكانت مباحث السياحة، قد ألقت أمس الأربعاء القبض على سائح عربى، بعد اتهامه من قبل والد طفلة مصرية تبلغ من العمر 10 أعوام يتهمه بهتك عرض ابنته وتقبيلها عنوة داخل الفندق.

وتبين أن السائح العربى يبلغ من العمر 25 سنة وكان نزيل بنفس الفندق التى تقيم به الطفلة وأسرتها وبعرضه على النيابة العامة أمرت باحتجازه لحين ورود التحريات والتى أكدت اليوم صحة الواقعة.


>ضبط شاب عربى هتك عرض طفلة مصرية بأحد فنادق الغردقة
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