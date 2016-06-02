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الداخلية:إحالة أمين شرطة للنيابة أطلق الرصاص على مواطنين وأصاب 4 ببنى سويف

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الداخلية:إحالة أمين شرطة للنيابة أطلق الرصاص على مواطنين وأصاب 4 ببنى سويف الداخلية:إحالة أمين شرطة للنيابة أطلق الرصاص على مواطنين وأصاب 4 ببنى سويف
صرح مسئول بمركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه تبلغ بحدوث مشادة كلامية بين أمين الشرطة من قوة مديرية أمن بنى سويف" وأحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها أمين الشرطة بإطلاق أعيرة نارية، مما أدى إلى إصابة 4 مواطنين.

وأضافت الداخلية، أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقى العلاج، وضبط أمين الشرطة والسلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


>ـ أمين الشرطة مطلق النار على أربعة مواطنين يسلم نفسه لمديرية أمن بنى سويف
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