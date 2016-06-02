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نيابة البدرشين تأمر بتشريح جثة عامل لقى مصرعه حرقا على يد سائقى "توك توك"

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نيابة البدرشين تأمر بتشريح جثة عامل لقى مصرعه حرقا على يد سائقى "توك توك" نيابة البدرشين تأمر بتشريح جثة عامل لقى مصرعه حرقا على يد سائقى "توك توك"
قررت نيابة البدرشين، تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، تشريح جثة عامل لقى مصرعه متأثراً، بإصابته بعد قيام سائقين "توك توك" بإشعال النار فيه بمنطقة الحوامدية بسبب الخلاف على"توك توك".

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على سائقى "توك توك" شقيقين لاتهامهما بإشعال النار بعامل بمنطقة الحوامدية بسبب الخلاف على توك توك، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وتلقى الرائد محمد عوض رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بلاغا يفيد بنقل عامل إلى المستشفى نتيجة إشعال شخصين النار به بعد سكب كمية من البنزين على جسده.

وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الواقعة سائقى "توك توك" شقيقين، وأن خلافا بينهما وبين المجنى عليه على"توك توك" واتهامه لهما بسرقته دفعهما لارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

القبض على شقيقين لاتهامهما بإشعال النار بعامل فى الحوامدية
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