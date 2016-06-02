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بالصور.. محافظ أسيوط يكرم نادى البدارى بعد صعوده لـ«الممتاز ب»

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محافظ أسيوط ولاعبو فريق البداري

محافظ أسيوط ولاعبو فريق البداري

مراسل «ONA»:

كرم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، اليوم الخميس، فريق نادى البدارى ومجلس إدارة النادى والجهاز الفنى لصعود نادى البدارى إلى الدورى الممتاز (ب).

حضر التكريم كل من “محمد محمود مدير مديرية الشباب الرياضة بأسيوط وعلى أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادى البدارى ومحمد إبراهيم مدير الكورة بالنادى والكابتن نبيل خلف المدير الفنى لفريق البدارى وبعض اللاعبين الممثلين عن الفريق، ومديح السيد عضو مجلس النواب عن دائرة البدارى.

كما قرر محافظ أسيوط، دعم النادى بمبلغ مادى فى إطار خطة دعم الأندية ومراكز الشباب بهدف تنمية الشباب كما قدم المحافظ أيضا شهادات التقدير بجانب الهدايا العينية للنادى ولاعبيه مطالبا منهم بذل الجهد للصعود للدوري الممتاز ” أ “.

وأوضح محمد محمود مدير مديرية الشباب والرياضة أن بصعود نادى البدارى للمتاز (ب) يصبح بذلك الفريق الثاني بجانب فريق نادى ديروط الرياضي يلعب فى الدورى الممتاز (ب) من ضمن أندية محافظة أسيوط منوهاً أن مديرية الشباب والرياضة قامت بدعم الفريق بمبلغ 13 ألف جنيه وتقديم شهادات تقدير للفريق وهدايا عينيه.

وأضاف مدير الشباب والرياضة أنه جارى إستخراج قرار إزالة للمقر القديم التابع لجمعية التربية الإسلامية لتهيئة المساحة لإقامة ملعب ثلاثي الابعاد يخدم شباب مركز البدارى وجارى أيضا تخصيص 5 أفدنة بقرية عرب مطير لإنشاء ملاعب تابعة لنادى البدارى الرياضي عليها فضلا عن إعتماد مبلغ مليون و130 ألف لإستكمال المبنى الإجتماعي لنادى البدارى.

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