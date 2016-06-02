تجديد حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره الشخصي 15 يومًا في اتهامهما بالرشوة

مراسل «ONA»:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية الدكتور أحمد عزيز، وسكرتيره الشخصي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة، حسبما أفاد مراسلنا.

وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة، أسند أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.

كما تبين من خلال تحريات ضباط الرقابة الإدارية، أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة، وليس 4 ملايين جنية للوحدة.

> وكانت نيابة جنوب القاهرة، قد قررت في وقت سابق، حبس مستشار وزير الصحة “أحمد .ع”، وسكرتيره الشخصي ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالرشوة .

كما كانت قد تسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية ملف القضية، من نيابة أمن الدولة العليا، لإجراء تحقيقات موسعة مع الدكتور أحمد .ع، مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية، لاتهامه بتقاضي مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.