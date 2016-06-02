الإنفاق العالمى على علاج السرطان يتجاوز 150 مليار دولار بحلول 2020

أفاد تقرير أصدرته شركة أى.ام.اس هيلث أن الإنفاق العالمى على علاجات السرطان سيزيد على 150 مليار دولار بحلول عام 2020 مدفوعا بظهور أنواع جديدة غالية الثمن من العلاجات التى تدعم الجهاز المناعى ليهاجم الورم الخبيث.

وقالت الشركة الأمريكية التى تقدم المعلومات والخدمات والتكنولوجيا لقطاع الصحة إن ذلك يمثل معدل نمو عالمى فى الإنفاق على علاج السرطان يتراوح بين 7.5 و10.5 بالمائة حتى 2020 ارتفاعا من توقعات الشركة العام الماضى بأن يتراوح معدل نمو الإنفاق بين ستة وثمانية بالمائة.

وتستند البيانات إلى أسعار الأدوية المعلنة والتى تستبعد التخفيضات والعلاج المجانى وتشمل كذلك الأدوية المساعدة لعلاج الآثار الجانبية مثل الغثيان والأنيميا المرتبطة بالعديد من علاجات السرطان خاصة العلاج الكيماوى.

وبلغ الإنفاق العالمى على علاج السرطان 107 مليارات دولار فى 2015 بزيادة بنسبة 11.5 بالمائة عن العام السابق وبارتفاع من 90 مليار دولار عن 2011 مع طرح نحو 70 علاجا جديدا لنحو 20 نوعا من الأورام فى الأسواق فى السنوات الخمس الماضية.

وقال موراى إتكين المدير التنفيذى لمعهد أى.ام.اس لمعلومات الرعاية الصحية الذى أصدر التقرير فى بيان "التعريف العلمى الجديد للسرطان باعتباره عددا كبيرا من الأمراض المعرفة بدقة وظهور خيارات علاجية لعدد متزايد من المرضى يغير بسرعة شكل خريطة العلاج."

لكن التقرير قال إن أكثر من نصف هذه العلاجات الجديدة ليست متاحة للمرضى سوى فى 6 دول فقط.

وصدر التقرير قبيل اجتماع الجمعية الأمريكية لعلاج الأورام فى شيكاجو وهو أهم مؤتمر علمى عن السرطان هذا العام.