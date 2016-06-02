اليوم.. محافظ الأقصر يفتتح معرض «أهلًا رمضان»

يفتتح محافظ الأقصر محمد بدر، مساء اليوم الخميس، معرض السلع الغذائية ” أهلًا رمضان” استعدادًا لشهر رمضان الكريم، بمشاركة العديد من الشركات الخاصة بالتنسيق مع وزارة التموين، والغرفة التجارية.

وقال عبدالمنعم السباعي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، بحسب البيان الصادر اليوم الخميس، إنه ” سيتم طرح دواجن مجمدة بسعر 20 جنيهًا للكيلو، ولحوم حمراء بسعر 53 جنيهًا للكيلو”.

وأكد “السباعي”، أن جميع أسعار المنتجات سوف تقل بمقدار من 20 إلى 25 % عن مثيلتها بالمحلات والأسواق التجارية، وذلك تخفيفًا على المواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلى أن المعرض سيتم من خلاله بيع السكر والأرز بسعر 4.5 جنيه للكيلو، فيما سيتم بيع زجاجة الزيت 2 لتر بسعر 13 جنيه و75 قرش .