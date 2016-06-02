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بالصور.. وكيل تموين الأقصر يتفقد فروع "الشركة المصرية" للتأكد من توافر سلع رمضان

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بالصور.. وكيل تموين الأقصر يتفقد فروع "الشركة المصرية" للتأكد من توافر سلع رمضان بالصور.. وكيل تموين الأقصر يتفقد فروع "الشركة المصرية" للتأكد من توافر سلع رمضان
قاد عبد المنعم السباعي وكيل وزارة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، جولة تفقدية على كافة فروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة، وذلك بغرض التأكد من مدى توافر كافة السلع الرمضانية واللحوم والدواجن بأسعار تناسب المواطن.

وشملت جولات وكيل تموين الأقصر فروع الشركة المصرية بجوار كنيسة العذراء بالمدينة، وفرع الشركة بوسط شارع السوق المؤدي لمبنى البريد، للوقوف على كافة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد بدر محافظ الأقصر بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق بمحافظة الأقصر لمتابعة توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بالاسواق والمجمعات الاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان.

ومن جانبه صرح عبد المنعم السباعي خلال جولاته لـ"اليوم السابع"، أنه قام بعمل تلك الجولات والمرور علي أفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة بالأقصر، بغرض التأكد من مدى توافر السلع واللحوم و الدواجن، مؤكداً أنه سيقوم بجولات يومية على كافة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة التابعة للدولة، والخاصة بمتابعة مدى استغلال التجار لشهر رمضان ورفع الأسعار ومعاقبة المخالفين.

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (1)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (2)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (3)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (4)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (5)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (6)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (7)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (8)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (9)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (10)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (11)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (12)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (13)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (14)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (15)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (16)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (17)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (18)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (19)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (20)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (21)

عبد المنعم السباعي، وكيل التموين، الاقصر ، الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه بالجمله (22)


>- ننشر أول صور لتجهيزات معرض "أهلا رمضان" بمدينة الأقصر
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مصر 365

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