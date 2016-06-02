ضبط منظفات وشمع مجهول المصدر فى حملة على الأسواق بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، بالتنسيق مع قطاعات التموين والتجارة الداخلية، من ضبط كمية من المنظفات والشمع معروضة للبيع ببعض المحلات التجارية بمركز ادفو تبين أن هذه السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بضبط، 250 لتر منظف سائل منتهي الصلاحية، بمحل منظفات صناعية بإدفو، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7755 لسنة 2016 م جنح مركز إدفو.

وضبط 620 شمعة مجهولة المصدر بمكتبة بإدفو، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7754 لسنة 2016 م جنح مركز ادفوتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ عرض الواقعة على النيابة المختصة للتصرف.

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