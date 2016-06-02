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بالصور.. محافظ أسيوط يكرم نادى البدارى لصعوده للدورى الممتاز (ب)

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بالصور.. محافظ أسيوط يكرم نادى البدارى لصعوده للدورى الممتاز (ب) بالصور.. محافظ أسيوط يكرم نادى البدارى لصعوده للدورى الممتاز (ب)
كرم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، فريق نادى البدارى ومجلس إدارة النادى والجهاز الفنى لصعود نادى البدارى إلى الدورى الممتاز (ب). وذلك بحضور محمد محمود مدير مديرية الشباب الرياضة بأسيوط وعلى أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادى البدارى ومحمد إبراهيم مدير الكورة بالنادى والكابتن نبيل خلف المدير الفنى لفريق البدارى وبعض اللاعبين الممثلين عن الفريق ومديح السيد عضو مجلس النواب عن دائرة البدارى.

كما قرر محافظ أسيوط دعم النادى بمبلغ مادى فى إطار خطة دعم الأندية ومراكز الشباب، بهدف تنمية الشباب، كما قدم المحافظ أيضا شهادات التقدير بجانب الهدايا العينية للنادى ولاعبيه، مطالبا منهم بذل الجهد للصعود للدورى الممتاز (أ).

وأوضح محمد محمود مدير مديرية الشباب والرياضة، أنه بصعود نادى البدارى للمتاز (ب) يصبح بذلك الفريق الثانى بجانب فريق نادى ديروط الرياضى، يلعب فى الدورى الممتاز (ب) من ضمن أندية محافظة أسيوط، منوهاً أن مديرية الشباب والرياضة قامت بدعم الفريق بمبلغ 13 ألف جنيه، وتقديم شهادات تقدير للفريق وهدايا عينية.

وأضاف مدير الشباب والرياضة، أنه جار استخراج قرار إزالة للمقر القديم التابع لجمعية التربية الإسلامية لتهيئة المساحة، لإقامة ملعب ثلاثى الأبعاد يخدم شباب مركز البدارى، وجارى أيضا تخصيص 5 أفدنة بقرية عرب مطير لإنشاء ملاعب تابعة لنادى البدارى الرياضى عليها، فضلا عن اعتماد مبلغ مليون و130 ألفا لاستكمال المبنى الاجتماعى لنادى البدارى.

ياسر الدسوقى، محافظ اسيوط، نادى البدارى،الدورى الممتاز (1)

ياسر الدسوقى، محافظ اسيوط، نادى البدارى،الدورى الممتاز (2)

ياسر الدسوقى، محافظ اسيوط، نادى البدارى،الدورى الممتاز (3)

ياسر الدسوقى، محافظ اسيوط، نادى البدارى،الدورى الممتاز (4)

ياسر الدسوقى، محافظ اسيوط، نادى البدارى،الدورى الممتاز (5)

ياسر الدسوقى، محافظ اسيوط، نادى البدارى،الدورى الممتاز (6)


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