تموين الإسكندرية تضبط 172 طن خضروات قبل بيعها خارج أسواق الجملة

قام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بحملة بالاشتراك مع ضباط إدارتى شرطة "المرور والمرافق"، استهدفت سوق الجملة بالحضرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "10" سيارات نقل لحفظ الخضروات، إجمالى حمولتها "172" طن خضروات وفاكهة أثناء عرضهم السلع للبيع خارج أسواق الجملة، مخالفين القانون بشأن تنظيم تجارة الجملة والقرارات المعدلة له، وتم إدخال تلك السيارات بحمولتها للسوق، وذلك لبيعها داخل السوق إسهاماً فى السيطرة على الأسعار وبيعها بالأسعار المقررة.

كما قام ضباط الإدارة بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط "محمد . ر" - 57 سنة بائع لحوم مجمدة، لحيازته عدد "150" كجم من اللحوم المجمدة منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"مجدى. ع" - 46 سنة بائع لحوم مجمدة، لحيازته وعرضه للبيع عدد "189" كجم من الكبدة والكلاوى منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "جمال . م" - 31 سنة صاحب مخبز حر لقيامه بتجميع عدد "300" كجم من الدقيق البلدى المدعم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزه، و"عماد .ال" - 53 سنة صاحب سوبر ماركت لحيازته عدد "483" عبوة بيرة مختلفة الأنواع بدون ترخيص، وعدد "311" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

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