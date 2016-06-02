محافظ دمياط يبحث مقترحات تطوير العمل الإدارى ورفع معدل إنجاز العاملين

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع ناهد الصبري مدير عام التنظيم والإدارة، الآليات الخاصة بتطوير منظومة العمل الإداري، وأهم المقترحات لتطوير العمل، كما بحث المحافظ وسائل الارتقاء بمعدل إنجاز العاملين وكذلك أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض منظومة العمل والتي يعاني منها الموظف بصفة عامة.

وقد أكد المحافظ على ترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة لدى العاملين بالدولة وأهمية تنمية قدرات العاملين والخروج بمهاراتهم خارج دولاب العمل وخارج الملفات الورقية التقليدية، في إطار تطوير مفاهيم الموظفين عن الإدارة باعتبارها تكليف ومسئولية.

وناقش المحافظ تحديث القرار 241 المنظم للعاملين، وكذلك عمل برامج تدريبية في شكل ندوات موسعة ونشر الوعي الإداري لدى العاملين بالدولة.

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