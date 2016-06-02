أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سكرتير عام محافظة الوادى الجديد يفتتح ورشة عمل لإعداد الخطة السكانية

Google+ Print
سكرتير عام محافظة الوادى الجديد يفتتح ورشة عمل لإعداد الخطة السكانية سكرتير عام محافظة الوادى الجديد يفتتح ورشة عمل لإعداد الخطة السكانية
افتتح اللواء أشرف شاش سكرتير عام محافظه الوادى الجديد ورشة عمل، التى نفذها فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة، بحضور كافة الأجهزة المعنية بالقضية السكانية، وقد وجه بضرورة وضع الخطة وفق محاور الاستراتيجية السكانية، وهى محور الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى محاور التعليم والإعلام والتواصل الاجتماعى والشباب وصحة المراهقين.

وتضمنت الورشة أنشطة خاصة بمشروعات الشباب من الجنسين للحد من البطالة، وكذلك وضع أنشطة وندوات ودورات لتمكين المرأة ورفع المستوى الصحى والتعليمى والسلوكى للشباب.

وقام شاش خلال الورشة بالتحدث عن المشروعات القومية التى تقوم بها المحافظة لجذب السكان، وذلك لتفعيل أحد الأبعاد المهمة للقضية السكانية وهو إعادة توزيع السكان.

ومن جانبها أشارت عبير متولى مدير فرع المجلس القوميى للسكان إلى أهداف الاستراتيجية السكانية الجديدة التى تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصرى، من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى والنمو السكانى، وكذلك استعادة ريادة الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصرى المعرفية والمهارتية والسلوكية وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى.


>- محافظ الوادى الجديد يفتتح مراحل تطوير سوق الشعلة اليوم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر