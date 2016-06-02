سكرتير عام محافظة الوادى الجديد يفتتح ورشة عمل لإعداد الخطة السكانية

افتتح اللواء أشرف شاش سكرتير عام محافظه الوادى الجديد ورشة عمل، التى نفذها فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة، بحضور كافة الأجهزة المعنية بالقضية السكانية، وقد وجه بضرورة وضع الخطة وفق محاور الاستراتيجية السكانية، وهى محور الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى محاور التعليم والإعلام والتواصل الاجتماعى والشباب وصحة المراهقين.

وتضمنت الورشة أنشطة خاصة بمشروعات الشباب من الجنسين للحد من البطالة، وكذلك وضع أنشطة وندوات ودورات لتمكين المرأة ورفع المستوى الصحى والتعليمى والسلوكى للشباب.

وقام شاش خلال الورشة بالتحدث عن المشروعات القومية التى تقوم بها المحافظة لجذب السكان، وذلك لتفعيل أحد الأبعاد المهمة للقضية السكانية وهو إعادة توزيع السكان.

ومن جانبها أشارت عبير متولى مدير فرع المجلس القوميى للسكان إلى أهداف الاستراتيجية السكانية الجديدة التى تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصرى، من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى والنمو السكانى، وكذلك استعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصرى المعرفية والمهارتية والسلوكية وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى.

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