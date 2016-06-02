لقاء بين مسئولى شركتى مياه القناة وبنى سويف لتبادل الخبرات وتطوير الأداء

استقبل اليوم المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى بفريق من شركة بني سويف لمياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان مدير عام نظم المعلومات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء والتطوير والتحسين للخدمات المقدمة للعملاء ومن أجل الاستفادة من الخبرات المختلفة على مستوى الشركات.

يأتى اللقاء فى إطار التعاون بين الكوادر الموجودة بين محافظات القناة وشركة بني سويف، وتبادل الخبرات بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بمختلف المحافظات، وتحت مظلة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد طه على دراسة الوضع الحالي فى مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين ورفع كفاءة الأداء وتطوير الأنشطة المختلفة بالشركة، وقد تضمنت المناقشات والدراسات مجالات متعددة أهمها القطاع التجاري، وقطاع التخطيط، وخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات.

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