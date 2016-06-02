أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

لقاء بين مسئولى شركتى مياه القناة وبنى سويف لتبادل الخبرات وتطوير الأداء

Google+ Print
لقاء بين مسئولى شركتى مياه القناة وبنى سويف لتبادل الخبرات وتطوير الأداء لقاء بين مسئولى شركتى مياه القناة وبنى سويف لتبادل الخبرات وتطوير الأداء
استقبل اليوم المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى بفريق من شركة بني سويف لمياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان مدير عام نظم المعلومات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء والتطوير والتحسين للخدمات المقدمة للعملاء ومن أجل الاستفادة من الخبرات المختلفة على مستوى الشركات.

يأتى اللقاء فى إطار التعاون بين الكوادر الموجودة بين محافظات القناة وشركة بني سويف، وتبادل الخبرات بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بمختلف المحافظات، وتحت مظلة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد طه على دراسة الوضع الحالي فى مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين ورفع كفاءة الأداء وتطوير الأنشطة المختلفة بالشركة، وقد تضمنت المناقشات والدراسات مجالات متعددة أهمها القطاع التجاري، وقطاع التخطيط، وخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات.

لقاء مسئولى، شركة مياه، القناة، بنى سويف، تبادل الخبرات ،تطوير الأداء (1)

لقاء مسئولى، شركة مياه، القناة، بنى سويف، تبادل الخبرات ،تطوير الأداء (2)

لقاء مسئولى، شركة مياه، القناة، بنى سويف، تبادل الخبرات ،تطوير الأداء (3)

لقاء مسئولى، شركة مياه، القناة، بنى سويف، تبادل الخبرات ،تطوير الأداء (4)


>- شركة مياه القناة: إجراءات فورية لتشغيل محطة أبو عياد بالإسماعيلية بكامل طاقتها
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365