بالصور.. إزالة 24 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإسنا فى الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، اليوم الخميس، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية الدير، وذلك برئاسة محمد سليمان رئيس المركز، وتحت إشراف محمد بدر محافظ الأقصر.

وأسفرت جهود تلك الحملة التى شاركت فيها الوحدة المحلية لقرية الدير وإدارة الزراعة بإسنا، عن إزالة 24 حالة تعدى، منهم 20 حالة على أملاك الدولة بمساحة 2 فدان، و4 حالات تعدى على أراضى زراعية على مساحة نصف فدان.

إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بإسنا فى الاقصر

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