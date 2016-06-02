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«إف إي بي كابيتال» تستحوذ على مصنع خرسانة جاهزة بالمنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر

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«إف إي بي كابيتال» تستحوذ على مصنع خرسانة جاهزة بالمنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر «إف إي بي كابيتال» تستحوذ على مصنع خرسانة جاهزة بالمنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر

عمر المغاوري، المدير التنفيذي لشركة إف إي بي كابيتال – أرشيفية

كشفت شركة “إف إي بي كابيتال” عن قيامها بالاستحواذ على 100% من أسهم إحدى الشركات الصناعية العاملة في مجال الخرسانة الجاهزة، وتمتلك مصنعًا بمنطقة الـCPC الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك عن طريق ذراعها الاستثماري “صناعات ”.

وذكر عمر المغاوري، المدير التنفيذي لشركة “إف إي بي كابيتال”، بحسب البيان الصادر اليوم الخميس، أن الشركة التي تم الاستحواذ عليها يبلغ رأسمالها 60 مليون جنيه.

وأضاف أن هذه الصفقة تأتي في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها شركة “إف إي بي كابيتال”، لإعادة تشغيل الطاقات الصناعية المعطلة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أضاف “المغاوري”، أن “صناعات مصر” ستقوم فورًا بالبدء في تنفيذ مخطط إعادة الهيكلة، وتطوير المعدات، وتشغيل العمالة التي تصل إلى 250 عاملًا وموظف مباشر، وغير مباشر.

ومن المقرر أن يتم زيادة رأس مال الشركة إلى 85 مليون جنيه خلال النصف الثاني من عام 2016 .

وأشار المدير التنفيذي لشركة “إف إي بي كابيتال”، إلى أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف المصانع المعطلة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسعى لدراسة العديد من المشروعات، تمهيدًا لتنفيذ عملية الاستحواذ من أجل إعادة تشغيلها، مؤكدًا أهمية هذا الاستثمار في هذا التوقيت لما يحققه من نتائج إيجابية سريعة تساعد على تعافي الاقتصاد المصري.

وذكر المغاوري، أن “إف إي بي كابيتال”، ترى أن سوق مواد البناء خلال الفترة المقبلة سيشهد ازدهارًا ملحوظًا فمن واقع الخطط المعلنة من قبل الدولة وتنفيذ المشروعات القومية في البناء والتعمير سيعود بنشاط تجاري كبير لقطاع مواد البناء بشكلٍ عام.

 

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