مساعد وزير خارجية إيران: الرياض بعثت وسيط طلب المساعدة لحل الأزمة اليمنية

زعم مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشئون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان، أن الملكة العربية السعودية رغم قطعها العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعثت وسيط إلى طهران وطلبت المساعدة لإيجاد حل سياسى لليمن.

ووفقا لوكالة فارس الإيرانية قال عبد اللهيان، خلال استقباله القائم بأعمال السفارة المغربية فى طهران، أن بلاده قامت بهذه الخطوة فيما يتعلق بالأزمة اليمنية وتأمل أن تعود العلاقات مع السعودية إلى وضعها الطبيعى.

وشدد على أن ملفات المنطقة يجب أن تتجه نحو الحل السياسى، معربا عن أمله بأن تسود حالة الإعتدال والعقلانية والحكمة التى يتميز بها المغرب، جميع الدول العربية مشددا على دور الإعلام وتأثيره فى هذا المجال.

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