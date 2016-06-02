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صحيفة إسبانية: فرنسا دفعت تعويضا لروسيا لتسليم "ميسترال" لمصر

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صحيفة إسبانية: فرنسا دفعت تعويضا لروسيا لتسليم "ميسترال" لمصر صحيفة إسبانية: فرنسا دفعت تعويضا لروسيا لتسليم "ميسترال" لمصر
قالت صحيفة الدياريو الإسبانية إن تستلم اليوم الخميس إحدى سفينتى ميسترال الحربيتين اللتين اشترتهما من فرنسا بعد إلغاء عقد بيعمها لروسيا، مشيرة إلى أن باريس فضلت القاهرة فى هذه الصفقة على روسيا.

وأجبرت فرنسا بعد إلغاء العقد على دفع 7.949 مليون يورو إلى روسيا، وهى عبارة عن المبلغ الذى سبق ودفعته روسيا كمقدم، وبإمكان هذا النوع من السفن أن ينزل قوات فى مسرح عمليات وأن ينقل مستشفيات ميدانية للقيام بمهمات إنسانية كبيرة.

وأوضحت الصحيفة أن عملية تسليم هذه السفينة الحربية التى حملت اسم "جمال عبد الناصر" بحضور وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لودريان ونظيره المصرى صدقى صبحى، ومن المتوقع أن تغادر السفينة "بعد بضعة أيام" ميناء سان نازير الفرنسى، حيث تم بناؤها، وعلى متنها 180 بحارا مصريا.

وأضافت الصحيفة أن بعد قرار فرنسا بتسليم مصر سفن ميسترال قررت روسيا تصنيع سفن "ميسترال" خاصة بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفينة الثانية ستكون حاملة مروحيات فستحمل اسم "أنور السادات" على أن يتم تسليمها خلال سبتمبر المقبل، ووقعت فرنسا ومصر فى أكتوبر الماضى عقد بيع هاتين السفينتين بعد شهرين من إلغاءها مع موسكو الذى تم توقيعه فى يونيو 2011.
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>- بالفيديو.. الميسترال تنتظر رفع علم مصر بميناء سان ناذير الفرنسى.. الحاملة تحمل اسم عبدالناصر.. و"اليوم السابع" ينشر أول صور لمناطق انطلاق الهيلكوبتر.. والشركة المصنعة: تسليم الحاملة الثانية فى سبتمبر
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مصر 365

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