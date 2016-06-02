أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس شركة "دى سى إن اس": عناصر البحرية المصرية يمتلكون صفات لا تتوافر فى غيرهم

Google+ Print
رئيس شركة "دى سى إن اس": عناصر البحرية المصرية يمتلكون صفات لا تتوافر فى غيرهم رئيس شركة "دى سى إن اس": عناصر البحرية المصرية يمتلكون صفات لا تتوافر فى غيرهم

>قال رئيس شركة "دى سى أن إس" أن عناصر البحرية المصرية تنفرد بصفات لا تتوافر لدى غيرهم، مبديا شعوره بالفخر للتدريبات المشتركة بين البحريتين المصرية والفرنسية.

وأضاف رئيس الشركة خلال موتمر صحفى اليوم، الخميس، على هامش تسليم مصرحاملة المروحيات المصرية جمال عبد الناصر من طراز "ميسترال"، المنعقد بـ"سان نازير" بفرنسا، نعمل دائما على وضع الأهداف أمامنا من أجل تحقيقها مع الجانب المصرى، ونعمل دائما على توفير جميع المساعدات والدعم للبحرية المصرية، ونقوم بالتنسيق مع وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأن نرفع علم على حاملة الطائرات إذنا بدخولها الخدمة وإبحارها إلى سواحل مصر.

وأشار رئيس شركة "دى سى أن اس": "وقعنا العديد من الاتفاقيات مع مصر فى كثير من المجالات، العسكرية، وتوجة بالشكر باسم الرئيس الفرنسى لقادة ورئيس الشركة البحرية المصرية.
>


>- المدير التنفيذى للشركة المصنعة للميسترال: تسليم الحاملة الثانية لمصر فى سبتمبر

- أول فيديو وصور لسطح الميسترال من الدور السابع ومناطق انطلاق الهليكوبتر

- تعرف على عدد أداور حاملة المروحيات المصرية ميسترال

- طابور اصطفاف لقوة الميسترال.. وقائد الحاملة: جاهزون لحماية مصر والوطن العربى

- اسم الرئيس جمال عبد الناصر على حاملة المروحيات "ميسترال"

- بالفيديو.. الميسترال تنتظر رفع علم مصر بميناء سان ناذير الفرنسى.. الحاملة تحمل اسم عبدالناصر.. و"اليوم السابع" ينشر أول صور لمناطق انطلاق الهيلكوبتر.. والشركة المصنعة: تسليم الحاملة الثانية فى سبتمبر

- "الدفاع" تعلن مواصفات وقدرات "الميسترال" الفنية والقتالية.. السفينة تنفذ أعمال الإنزال البحرى والنقل الاستراتيجى والعمل كمركز قيادة مشترك.. حمولتها 22 ألف طن.. الإبحار لمدة 30يوما بمدى 10آلاف ميل بحرى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد

فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية

فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية

فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء

فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء

فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي»

فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي»