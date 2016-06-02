رئيس شركة "دى سى إن اس": عناصر البحرية المصرية يمتلكون صفات لا تتوافر فى غيرهم

>قال رئيس شركة "دى سى أن إس" أن عناصر البحرية المصرية تنفرد بصفات لا تتوافر لدى غيرهم، مبديا شعوره بالفخر للتدريبات المشتركة بين البحريتين المصرية والفرنسية.

وأضاف رئيس الشركة خلال موتمر صحفى اليوم، الخميس، على هامش تسليم مصرحاملة المروحيات المصرية جمال عبد الناصر من طراز "ميسترال"، المنعقد بـ"سان نازير" بفرنسا، نعمل دائما على وضع الأهداف أمامنا من أجل تحقيقها مع الجانب المصرى، ونعمل دائما على توفير جميع المساعدات والدعم للبحرية المصرية، ونقوم بالتنسيق مع وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأن نرفع علم مصر على حاملة الطائرات إذنا بدخولها الخدمة وإبحارها إلى سواحل مصر.

وأشار رئيس شركة "دى سى أن اس": "وقعنا العديد من الاتفاقيات مع مصر فى كثير من المجالات، العسكرية، وتوجة بالشكر باسم الرئيس الفرنسى لقادة ورئيس الشركة البحرية المصرية.

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