قائد القوات البحرية لخالد صلاح: "ميسترال" موجودة لتنفيذ مهام خارج الحدود

هنأ قائد القوات البحرية المصرية الفريق أسامة ربيع الشعب المصرى بمناسبة استلام حاملة الطائرات ميسترال، قائلا: "ننتظر حاملة الطائرات الثانية أنور السادات فى شهر سبتمبر القادم، مؤكدا أن القوات البحرية المصرية قادرة على حماية سواحلنا وحدودنا البحرية ضد أى تهيديد لكل من تسول له نفسه تدنيس مياهنا الطاهرة إن شاء الله".

وردا على سؤال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، على هامش الاحتفال بتسليم حاملة الطائرات ميتسرال، حول مدى استعداد حاملة المروحيات للقيام بمهام خارج الحدود المصرية، قال قائد القوات البحرية: "حاملة الطائرات موجودة لتنفذ مهام خارج حدود جمهورية مصر العربية، ولا ننسى عبارة رئيس الجمهورية عندما قال مسافة السكة"، مضيفا: "احنا بنقول مسافة السكة وبأعلى إمكانيات وقدرات".

- المدير التنفيذى للشركة المصنعة للميسترال: تسليم الحاملة الثانية لمصر فى سبتمبر

- أول فيديو وصور لسطح الميسترال من الدور السابع ومناطق انطلاق الهليكوبتر

- تعرف على عدد أداور حاملة المروحيات المصرية ميسترال

- طابور اصطفاف لقوة الميسترال.. وقائد الحاملة: جاهزون لحماية مصر والوطن العربى

- اسم الرئيس جمال عبد الناصر على حاملة المروحيات "ميسترال"

- بالفيديو.. الميسترال تنتظر رفع علم مصر بميناء سان ناذير الفرنسى.. الحاملة تحمل اسم عبدالناصر.. و"اليوم السابع" ينشر أول صور لمناطق انطلاق الهيلكوبتر.. والشركة المصنعة: تسليم الحاملة الثانية فى سبتمبر

- "الدفاع" تعلن مواصفات وقدرات "الميسترال" الفنية والقتالية.. السفينة تنفذ أعمال الإنزال البحرى والنقل الاستراتيجى والعمل كمركز قيادة مشترك.. حمولتها 22 ألف طن.. الإبحار لمدة 30يوما بمدى 10آلاف ميل بحرى

>