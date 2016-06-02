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عباس فهمي يعود بـ«وقفة رجالة» على «ست البيت» في رمضان

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عباس فهمي يعود بـ«وقفة رجالة» على «ست البيت» في رمضان عباس فهمي يعود بـ«وقفة رجالة» على «ست البيت» في رمضان

الشيف عباس حلمي، مع الشيف كريم توفيق

كتبت – إنجي لطفي

يُعد المطبخ وإعداد الطعام من أصعب ما يمكن للرجل أن يتقنه أو يتعلمه، نظرًا لأن معظم الرجال لايحبون دخول المطبخ، ويشعرون بالملل منه، وهو ما يجعلهم يتجهون غالبًا للطعام الجاهز إذا اضطروا لدخول المطبخ، ولكن قناة “ست البيت” قدمت الحل لكل الرجال، وخاصةً في شهر رمضان الكريم.

ويُعد برنامج “وقفة رجالة” الذي يقدمه الشيف عباس حلمي، مع الشيف كريم توفيق، هو الحل لتلك المشكلة التي تواجه الرجال في المطبخ، ، وسيقدمان فيه وصفات سهلة وبسيطة للأكلات الرمضانية، والتي تسهل على الرجال اتقان الطبخ بمختلف أنواعه وبشكلٍ شيق يكسر الملل، فضلًا عن تقديمه بطريقة احترافية لكل الرجال الذين يضطرون للطبخ في رمضان لمختلف الأسباب.

ومن المقرر أن يعرض البرنامج بداية من الأول من رمضان في الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، ومدته 30 دقيقة، وعدد حلقاته 16 حلقة.

ويعاد البرنامج في الساعة 10 مساءً، والإعادة الثانية في 4 فجرًا.

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