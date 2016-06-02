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رسميا .. إيران لن ترسل حجاجا إلى السعودية هذا العام

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رسميا .. إيران لن ترسل حجاجا إلى السعودية هذا العام رسميا .. إيران لن ترسل حجاجا إلى السعودية هذا العام
أعلنت إيران رسميا أنها لن ترسل حجاجا هذا العام إلى ، منحية باللائمة فى ذلك على عدم توفير المملكة الأمن اللازم للحجيج.

وأصبح الحج قضية مثيرة للنزاع بين القوتين الشرق أوسطيتين مع تصاعد التوتر بينهما بعد حادث التدافع الذى وقع فى مشعر منى العام الماضى ولقى فيه 2426 شخصا حتفهم.

قال سعيد أحادي، رئيس منظمة الحج والعمرة الإيرانية، اليوم الخميس إن "السعودية تعرف أنها ستدفع ثمنا باهظا" لتصرفاتها.

كانت إيران طالبت فى أعقاب كارثة 2015 بضمانات أمنية إضافية لكن جولة ثانية من المحادثات مع السعودية هذا الأسبوع فشلت فى حل القضية.

يقول أحادى إن الرياض سعت إلى تقليل عدد العيادات المؤقتة التى طلبت إيران إقامتها لحجاجها.
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مصر 365

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