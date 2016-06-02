كرة سلة - 7 مشاهد تلخص سلسلة نهائي الغرب المثيرة بين جولدن ستيت وأوكلاهوما

حقق جولدن ستيت ووريورز أمرا أشبه بالمعجزة بعدما تغلب على أوكلاهوما سيتي ثاندر في سلسلة مواجهات الفريقين بنهائي المجموعة الغربية بنتيجة 4-3 ليصعد ويلاقي كليفلاند كافالييرز في إعادة لنهائي العام السابق.

جولدن ستيت عاد من تأخر 3-1 ليكرر إنجازا كان آخر من حققه في الغرب فينيكس سانز عام 2006 بعدما تأخر أمام ليكرز بنفس نتيجة السلسلة لكنه تأهل في النهاية بعد 3 انتصارات متتالية، وأصبح ووريورز عاشر فريق يعود من التأخر 3-1 ليفوز بسلسلة مباريات إقصائية.

نهائي الغرب كان حافلا بالمشاهد التي رسمت شكل السلسلة اخترنا منها 7 مشاهد لتعبر عن كل مباراة.

المباراة الأولى – ديورانت الحاسم

أوراكل أرينا، ملعب جولدن ستيت والذي شهد فقط خسارتين من 41 لقاء على مدار الموسم، جماهير الفريق هي الأكثر صخبا في NBA.

النتيجة 103-100 والمتبقي حسب ساعة اللقاء 30.7 ثانية. كيفين ديورانت نجم أوكلاهوما يستلم الكرة ويراوغ إيجودالا أفضل مدافعي الخصم ويسدد ليرفع الفارق لـ5 نقاط ويخرس جماهير جولدن ستيت.

أوكلاهوما يفوز باللقاء الأول في مفاجأة كبيرة.

المباراة الثانية – رد الفعل قد يكون غير مساوِ للفعل في المقدار

الرد الأمثل لهزيمة أولى على أرضك أن تفوز بالمباراة الثانية، كلمة فوز غير مناسبة لوصف أحداث اللقاء، جولدن ستيت رد اعتباره وهزم أوكلاهوما بفارق 27 نقطة.

28 نقطة من كري و14 نقطة من أندري إيجودالا كانت كفيلة بتأمين الفوز.

أبرز لقطات المباراة كانت تسديدة طائرة من أندري إيجودالا على طريقة الأسطورة مايكل جوردان دون النظر للسلة.

المباراة الثالثة – ركلة جرين لصاحب الشارب

أوكلاهوما على ملعبه يسحق جولدن ستيت بفارق وصل لـ30 نقطة في بعض الفترات، ويستبروك وديورانت كالعادة يتألقان هجوما ودفاعا.

كلمة السر حتى الآن ستيفن آدامز، لاعب الارتكاز المميز بشاربه أكثر من مستواه في الملعب يتألق في السلسلة بشدة، تألق دفع درايموند جرين لاعب جولدن ستيت المحبط بسبب الخسارة لركله أسفل الحوض!

المباراة الرابعة – ويستبروك!

تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة في مباراة في الموسم الاعتيادي يختلف تماما عن تحقيقها في مباراة إقصائية، عند راسل ويستبروك لا شيء مختلف.

صانع ألعاب أوكلاهوما صاحب الملابس الملفتة للأنظار دوما سجل 36 نقطة بالإضافة لـ11 متابعة و11 تمريرة حاسمة و4 خطف للكرة وجعل خصمه ستيفن كري يسدد 6 تسديدات ناجحة من أصل 20.

أداء بطولي من راسل قاد فريقه للاقتراب خطوة من الوصول للنهائي الحلم بعد التقدم بنتيجة السلسلة 3-1.

المباراة الخامسة – لن نعود للديار مبكرا

هزيمة واحدة تفصل البطل عن توديع الإقصائيات وخسارة لقبه، ملعب جولدن ستيت يشتعل وصراخ الجمهور يصم الآذان.

ستيفن كري لم يقدم المأمول منه في أول 4 لقاءات والآن إما الفوز أو الخروج من الباب الضيق.

ديورنات وويستبروك في أفضل مستوياتهما وسجلا سويا 71 نقطة لكن جولدن ستيت انتصر بنتيجة 120-111 بفضل 31 نقطة و5 خطف للكرة من كري.

لقطة المباراة الأبرز كانت بعدما سجل ستيفن ثلاثية وتوجه لجمهوره وصرخ قائلا لن نعود للديار مبكرا، أي أنهم لن يقبلون الهزيمة والخروج الآن.

المباراة السادسة – انفجار ثومبسون

مباراة حاسمة على ساحة شيسابيك إينيرجي في قلب ولاية أوكلاهوما، صاحب الأرض يكفيه تحقيق فوز واحد للوصول للنهائيات الغائب عنها منذ 4 سنوات.

أوكلاهوما يتقدم بفارق يصل لـ14 نقطة والأمور تسير على ما يرام، لكن كلاي ثومبسون كان له رأيا آخر.

ظهير جولدن ستيت سجل 11 ثلاثية في اللقاء ليخلد اسمه في سجلات التاريخ كأكثر مسجل لتسديدات ثلاثية في مباراة واحدة الإقصائيات، ويمنح فريقه فوزا غاليا جعل نتيجة السلسلة 3-3.

المباراة السابعة – كري يضحك أخيرا وكثيرا

من هو أفضل لاعب في NBA؟ ستيفن كري، ما الطريقة الأفضل ليبرهن على أنه الأفضل؟ أداء رائع في المباراة السابعة وقيادة فريقه في النهائي.

كري نجح في التحدي بنسبة 100% وأكمل العودة التاريخية لجودن ستيت في مباراة قد تكون الأخيرة في مسيرة كيفين ديورانت مع أوكلاهوما. قد يبدأ بعدها فصلا جديدا مع كري وثومبسون إذا ما انضم إليهم في الصيف القادم.

36 نقطة من بينهم 7 ثلاثيات، 8 تمريرات حاسمة و5 متابعات هي حصيلة كري في اللقاء الأهم حتى الآن في الموسم، أبطال المجموعة الغربية يتوجهون الآن للنهائيات والمهمة هزيمة الملك ليبرون جيمس مجددا.