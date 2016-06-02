محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 730 من نزلاء المؤسسات العقابية في دبي

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعفو عن 730 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعفو عن السجناء يأتي في إطار حرص سموه على إدخال البهجة والسرور على قلوب المشمولين بالعفو وأسرهم والمقربين منهم مع دخول الشهر الفضيل، وإعطائهم فرصة جديدة لمواصلة حياتهم كأفراد صالحين، ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع مع مراعاة الالتزام بقوانينه.

وأشار عصام الحميدان إلى الأثار الإيجابية الكبيرة للأمر السامي لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على المجتمع من خلال إتاحة الفرصة لهذه المجموعة من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي للانضمام مرة أخرى إلى محيطهم الأسري والمجتمعي لمواصلة أدوارهم ببداية جديدة وسلوك منضبط يبتعد بصاحبه عن أي نشاط أو ممارسة من شأنها الإخلال بالقانون الذي يمثل السياج الحامي للمجتمعات المتحضرة والضمانة التي تكفل أمن وسلامة واستقرار أفرادها.

وأكد الحميدان أن النيابة العامة بدأت في التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ الأمر السامي على الفور لتمكين المشمولين بالعفو على مواصلة حياتهم بأسلوب طبيعي يساعدهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه أسرهم، سعياً لمستقبل أفضل لهم ولذويهم، والعمل على توفير الحياة الكريمة لأبنائهم ضمن قواعد وضوابط المجتمع ونسيجه الواحد الذي توفر له قيادتنا الرشيدة كل المقومات اللازمة لترسيخ مقومات عزته ورفعته وإسعاد أفراده.

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